Уличные протесты в Иране: СМИ сообщили об аресте экс-президента страны

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован за поддержку и подстрекательство уличных протестов, возникших в стране накануне Нового года.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на издание The Times of Israel и арабскую газету "Аль-Кудс аль-Араби", издающуюся в Лондоне.

По данным "надежных источников" газеты в Тегеране, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что "некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества". Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Эти заявления привели к задержанию Ахмадинеджада властями, которые намерены держать бывшего президента под домашним арестом.

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад арестован за поддержку и подстрекательство уличных протестов, возникших в стране накануне Нового года. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на арабскую газету "Аль-Кудс аль-Араби", издающуюся в Лондоне.

По данным "надежных источников" газеты в Тегеране, 28 декабря во время визита в город Бушер Ахмадинеджад заявил, что "некоторые из нынешних лидеров государства живут обособленно от проблем простых людей и ничего не знают о реалиях общества". Кроме того, он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной.

Эти заявления привели к задержанию Ахмадинеджада властями, которые намерены держать бывшего президента под домашним арестом.

Как ранее сообщалось, 5 января Совбез ООН собрался на первое в этом году заседание, экстренно созванное США в связи с протестами в Иране.

Напомним, в Иране уже неделю продолжаются акции протеста одновременно в десятках городов страны. Демонстранты поджигают технику полиции и здания местных органов власти, выступая против диктатуры верховного лидера страны Али Хаменеи.

Президент Ирана Хасан Роухани прокомментировал протесты в стране в ночном выступлении по телевидению, заявив, что народ имеет право на демонстрацию, если она проходит в рамках закона.

Ранее сообщалось, что за время протестов уже погибли, по меньшей мере, 20 человек.

За период с начала акций протеста до 6 января 2018 года в Иране были задержаны, по меньшей мере, 90 учащихся вузов.