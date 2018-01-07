В 2017 на Донбассе разминировали почти 26 тыс. гектаров территории

От взрывчатки очищено 1100 км дорог и 18 км железнодорожных путей

Фото: mil.gov.ua

Взрывотехники в течение 2017 разминировали в Донецкой и Луганской областях почти 26 тыс. гектаров площади, обезвредив около 326 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В частности, группы разминирования Вооруженных Сил Украины работали на территории 3632 гектара, где им удалось обезвредить и уничтожить более 177,5 тыс. взрывоопасных предметов. Также очищено более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Всего было проверено 106 объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, к работам привлекались также неправительственные организации, которые в течение прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что для разминирования Донбасса необходимо не менее 10-15 лет. Этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов. Поскольку разминировать территорию стоит в 100 раз дороже, чем ее заминировать. Так, стоимость одной мины колеблется от 3 до 10 долларов, а на ее обезвреживания необходимо потратить от 300 до 1000 долларов.

Для этого Украине необходимо искать материальную поддержку у других государств и организаций. Последний раз в конце ноября на разминирование территорий средства в размере 200 тыс. евро выделила Германия.