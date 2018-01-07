В 2017 на Донбассе разминировали почти 26 тыс. гектаров территории

От взрывчатки очищено 1100 км дорог и 18 км железнодорожных путей

В 2017 на Донбассе разминировали почти 26 тыс. гектаров территории
Фото: mil.gov.ua

Взрывотехники в течение 2017 разминировали в Донецкой и Луганской областях почти 26 тыс. гектаров площади, обезвредив около 326 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В частности, группы разминирования Вооруженных Сил Украины работали на территории 3632 гектара, где им удалось обезвредить и уничтожить более 177,5 тыс. взрывоопасных предметов. Также очищено более 1100 километров дорог и почти 18 километров железнодорожных путей. Всего было проверено 106 объектов", - говорится в сообщении.

Кроме того, к работам привлекались также неправительственные организации, которые в течение прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и обнаружено 528 взрывоопасных предметов, сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что для разминирования Донбасса необходимо не менее 10-15 лет. Этот процесс будет стоить Украине не один миллиард долларов. Поскольку разминировать территорию стоит в 100 раз дороже, чем ее заминировать. Так, стоимость одной мины колеблется от 3 до 10 долларов, а на ее обезвреживания необходимо потратить от 300 до 1000 долларов.

Для этого Украине необходимо искать материальную поддержку у других государств и организаций. Последний раз в конце ноября на разминирование территорий средства в размере 200 тыс. евро выделила Германия.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в КиевеБывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве
В Москве задержали украинскую писательницу Евгению БильченкоВ Москве задержали украинскую писательницу Евгению Бильченко
Киевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полицииКиевляне вышли на протест в связи со смертью Ирины Ноздровской, досталось начальнику полиции
Блок рекламы


Похожие новости
Эстонский генерал подтвердил, что на учениях "Запад-2017" РоSSия моделировала войну с НАТОЭстонский генерал подтвердил, что на учениях "Запад-2017" РоSSия моделировала войну с НАТО
Депутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 годуДепутаты получили 33 млн гривен компенсаций за аренду жилья в 2017 году
Германия призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 годаГермания призвала к развертыванию миротворцев ООН на Донбассе до весны 2018 года
Глава МИД ФРГ: миротворцы на Донбассе должны быть вооружены и размещаться на всей оккупированной территорииГлава МИД ФРГ: миротворцы на Донбассе должны быть вооружены и размещаться на всей оккупированной территории
Климкин рассказал Габриэлю о ситуации на ДонбассеКлимкин рассказал Габриэлю о ситуации на Донбассе
Марчук не видит перспектив относительно миротворцев на ДонбассеМарчук не видит перспектив относительно миротворцев на Донбассе
За 2017 год были амнистированы 587 осужденных АТОшниковЗа 2017 год были амнистированы 587 осужденных АТОшников
Порошенко помиловал 139 осужденных в 2017 годуПорошенко помиловал 139 осужденных в 2017 году
На Донбассе факельным шествием почтили память БандерыНа Донбассе факельным шествием почтили память Бандеры
2017-й год испортили войны, ложь и несправедливость, – Папа Римский2017-й год испортили войны, ложь и несправедливость, – Папа Римский
Последние новости
Подгружаем последние новости