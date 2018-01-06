Вышеградская четверка будет формировать «второй полюс силы» в Евросоюзе - политолог

Вышеградская четверка будет формировать «второй полюс силы» в Евросоюзе - политолог

Миграционный вопрос, который сейчас актуализировался между Брюсселем и странами Вышеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), будет способствовать усилению солидарности восточноевропейских государств.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил Исполнительный директор направления «международная политика», политолог Владимир Воля.

«Речь пока что идёт о последствиях того кризиса, который был связан с войной в Сирии. Но той солидарности, на которой настаивают европейские государства, принявшие наибольшее число беженцев, не наблюдается со стороны стран Центральной и Восточной Европы. Санкции против Польши, Чехии и Венгрии, скорее всего, никто вводить не будет, но, тем не менее, этот спор, подрывающий общеевропейскую солидарность, будет продолжаться и далее», - считает эксперт.

Политолог отметил, что угроза санкций, которые планируется ввести против Польши, Венгрии и Чехии будут и далее усиливать солидарность между ними. Более того, к Вышеградской четверке могут также примкнуть Румыния и Болгария, где, по мнению Брюсселя происходят «неправильные» тенденции.

«В Польше набирают вес тенденции  выдвижения её в качестве лидера среди государств Восточной Европы, которая должна создать второй полюс власти в Евросоюзе, как противовес Брюсселю и Берлину. Эти идеи не новые и имеют прямую связь с идеей политического проекта Междуморья. В ближайшие годы эта тенденция солидаризации государств восточной Европы будет продолжаться и далее», - полагает В. Воля.

Кроме того, политолог считает, что в данном контексте нужно обратить внимание на позицию Австрии, которая также имеет по много общего с странами Вышеградской четверки по линии миграционной проблематики.

«Позиция нового австрийского правительства по вопросу распределения беженцев гораздо ближе к позициям Варшавы и Будапешта, чем к позиции Брюсселя и Берлина. Вена, несмотря на демонстрацию своего нейтралитета, может ситуативно оказаться сторонником стран Вышеградской четверки», - подчеркнул специалист.

Напомним, что во время встречи 4 января в Будапеште, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Виктор Орбан сделали пришли к совместному заявлению о том, что Польша и Венгрия будут и в дальнейшем придерживаться своей позиции относительно миграционной политики, не признавая квотного принципа распределения мигрантов в ЕС.




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