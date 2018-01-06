Тела погибших боевиков передали в ОРДЛО
Сколько тел передали не сообщается.
На КПВВ «Станица Луганская» украинская сторона, в рамках проекта «Эвакуация 200», передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.
«Передача тел прошла без проблем. По предварительной договоренности и в соответствии с требованиями, которые были достигнуты, тела были переданы в санитарных мешках, как и просила сторона », - заявил командир группы «Эвакуация 200» Олег Нещадим в видео, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО.
Нещадим подчеркнул, что во время передачи тел присутствовали родственники установленных погибших.
Как отмечается в сообщении, тела были найдены в сентябре прошлого года поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.
Напомним, ранее боевики обстреляли окрестности Луганского, несмотря на праздничное перемирие
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
06.01.2018 11:35