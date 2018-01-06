Тела погибших боевиков передали в ОРДЛО

Сколько тел передали не сообщается.

Фото: Пресс-центр штаба АТО

На КПВВ «Станица Луганская» украинская сторона, в рамках проекта «Эвакуация 200», передала тела погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований, на временно оккупированную территорию для захоронения. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Передача тел прошла без проблем. По предварительной договоренности и в соответствии с требованиями, которые были достигнуты, тела были переданы в санитарных мешках, как и просила сторона », - заявил командир группы «Эвакуация 200» Олег Нещадим в видео, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО.

Нещадим подчеркнул, что во время передачи тел присутствовали родственники установленных погибших.

Как отмечается в сообщении, тела были найдены в сентябре прошлого года поисковой группой гражданско-военного сотрудничества близ города Счастье.

Напомним, ранее боевики обстреляли окрестности Луганского, несмотря на праздничное перемирие