Грузинский Легион заявил о выходе из состава 54 ОМБр ВСУ

Грузинский легион полным составом покинул состав 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, обвинив руководство подразделения в некомпетентности и незаконных приказах в ходе военной операции, проведенной в зоне АТО 16 декабря.

Такое заявление 5 января обнародовано на странице Georgian Legion в Facebook. Резонансное заявление подписано "пресс служба Грузинского Легиона", передает Час Пик.

В частности, грузинские добровольцы обвиняют руководство в некомпетентности, сообщают, что получают угрозы о депортации, упоминают о бое на Светлодарской дуге, в котором были ранены 8 добровольцев легиона.

Подробности случившегося во время боевого столкновения пока не раскрываются, но бойцы обещают вскоре выступить на отдельной пресс-конференции.

В заявлении говорится, что Грузинский Легион покинул 54 Бригаду еще 20 декабря 2017. Но заявление об этом появилось только 5 января 2018, более чем две недели о нем ничего не знали.

Пока не совсем понятно, с чем связано резонансное заявление грузинских добровольцев. Грузинский Легион в течение всего времени проведения АТО был образцом для всех военных. То ли действительно произошел конфликт с руководством, то ли дело в политике. Не секрет, что многие бойцы Легиона поддерживают Саакашвили, которому грозит депортация из Украины.

Официальных комментариев от командования ВСУ пока не было. Остается ждать пресс-конференцию, на которой добровольцы обещали прояснить ситуацию.