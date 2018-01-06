Суд вернул Княжицкому 11 млн грн залога за главу ОГХК Журило

Сумма залога за год уменьшилась со 100 млн до 1,2 млн гривен.

Фото: Макс Требухов

Соломенский районный суд Киева 26 декабря решил снизить сумму залога для исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслана Журило с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда.

Адвокат Журило просил суд снизить размер залога с 12 млн гривен до 128 тыс. гривен.

По словам защиты, с момента внесения залога (март 2017 года) Журило выполняет возложенные на него обязанности, никаких нареканий на его поведение со стороны органов досудебного расследования не было, а с момента возвращения ему паспорта подозреваемый уже несколько раз покидал пределы Украины и возвращался снова.

Кроме того, адвокат отметил, что депутат Верховной Рады Николай Княжицкий (фракция "Народный фронт"), который внес 12 млн гривен залога за Журило, ставит вопрос о необходимости возврата средств, поскольку он не рассчитывал на такое длительное досудебное расследование.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, при этом признал, что Журило действительно должным образом выполнял возложенные на него обязанности и никаких претензий к его процессуальному поведению нет.

Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и снизил размер залога с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.

Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, в феврале 2016 года Национальное антикоррупционне бюро начало расследовать заявление тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса о коррупции на ОГХК. Абромавичус утверждал, что должностные лица ОГХК заключили договоры о поставках титанового сырья компании Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement по заниженной стоимости.

25 января детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении Журило в причастности к нанесению предприятию 300 млн гривен ущерба. Кроме него, были также задержаны начальник отдела продаж и маркетинга компании и бывший замдиректора.

28 января Журило был арестован на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен. Депутаты Максим Поляков и Олег Кришин 23 февраля предоставляли суду письменные обязательства о взятии задержанного на поруки, но суд им не выдал арестанта.

Адвокаты обжаловали это решение и 9 марта Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога до 12 млн гривен.

Вскоре депутат Княжицкий внес за него залог, и Журило вышел на свободу.