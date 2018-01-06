Суд вернул Княжицкому 11 млн грн залога за главу ОГХК Журило
Сумма залога за год уменьшилась со 100 млн до 1,2 млн гривен.
Соломенский районный суд Киева 26 декабря решил снизить сумму залога для исполняющего обязанности председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) Руслана Журило с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.
Об этом говорится в материалах суда.
Адвокат Журило просил суд снизить размер залога с 12 млн гривен до 128 тыс. гривен.
По словам защиты, с момента внесения залога (март 2017 года) Журило выполняет возложенные на него обязанности, никаких нареканий на его поведение со стороны органов досудебного расследования не было, а с момента возвращения ему паспорта подозреваемый уже несколько раз покидал пределы Украины и возвращался снова.
Кроме того, адвокат отметил, что депутат Верховной Рады Николай Княжицкий (фракция "Народный фронт"), который внес 12 млн гривен залога за Журило, ставит вопрос о необходимости возврата средств, поскольку он не рассчитывал на такое длительное досудебное расследование.
Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, при этом признал, что Журило действительно должным образом выполнял возложенные на него обязанности и никаких претензий к его процессуальному поведению нет.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвоката и снизил размер залога с 12 млн гривен до 1,2 млн гривен.
Решение обжалованию не подлежит.
Напомним, в феврале 2016 года Национальное антикоррупционне бюро начало расследовать заявление тогдашнего министра экономики Айвараса Абромавичуса о коррупции на ОГХК. Абромавичус утверждал, что должностные лица ОГХК заключили договоры о поставках титанового сырья компании Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement по заниженной стоимости.
25 января детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении Журило в причастности к нанесению предприятию 300 млн гривен ущерба. Кроме него, были также задержаны начальник отдела продаж и маркетинга компании и бывший замдиректора.
28 января Журило был арестован на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен. Депутаты Максим Поляков и Олег Кришин 23 февраля предоставляли суду письменные обязательства о взятии задержанного на поруки, но суд им не выдал арестанта.
Адвокаты обжаловали это решение и 9 марта Апелляционный суд Киева уменьшил размер залога до 12 млн гривен.
Вскоре депутат Княжицкий внес за него залог, и Журило вышел на свободу.
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