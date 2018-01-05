Бывший министр оккупационной администрации Крыма задержан в Киеве

Его нашли в многоэтажке на Воскресенской улице.

Бывший топ-чиновник оккупационной администрации Крыма был задержан в Киеве утром 5 января. Телеканал "Прямой" со ссылкой на СБУ пишет, что это Петр Михальчевский, возглавлявший непродолжительное время в 2014 году крымский минздрав.

Его нашли в многоэтажке на Воскресенской улице Днепровского района Киева .

Фото: prm.ua

Фото: prm.ua/

Напомним, что глава оккупационной власти в Симферополе Сергей Аксенов уволил Михальчевского в июне 2014 года. Отставка была аргументирована завышением цен на лекарства в крымских аптечных сетях, а также практикой взимания добровольных взносов с пациентов медицинских учреждений.