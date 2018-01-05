Мэр Днепра хочет присоединить к городу два поселка

Филатов выступил за то, чтобы включить Юбилейный и Обуховку в городскую черту де-юре.

Мэр Днепра хочет присоединить к городу два поселка
Фото: dyvys.in

Городской голова Днепра Борис Филатов считает, что поселки Юбилейный и Обуховка (до 2016 года назывался Кировское) должны стать частью города.

Об этом сообщает местное издание "Днепр.Час" со ссылкой на интервью мэра газете "День".

"Надо будет провести, наверное, административную реформу. Пока о ней рано говорить, но мы сможем ее реализовать в ближайшие годы. Думаю, что столкнусь с большим противодействием. Тем не менее, я буду это делать. Кроме того, хочу включить все городские окраины в черту города. Могу показать карту для полного понимания. Вот посмотрите - это территория города. Чем поселок Кировское отличается от Мирного, а поселок Юбилейный - от Таромского? Ничем! Но одни в город входят, а другие - нет. Не будем останавливаться на том, почему сложилась такая диспропорция. У меня есть четкое понимание того, что если эти городские окраины де-факто находятся в городе, то они должны находиться в городе и де-юре", - сказал Филатов.

Он также отметил, что против такого решения выступают местные власти и депутаты этих территориальных громад, а также жители.

"Я их понимаю - хорошо быть в городе, пользоваться городской инфраструктурой, пользоваться всеми городскими благами, но при этом иметь свой совет, своих начальников и свой бюджет. Тогда возникает вопрос, и, наверное, они должны понять и меня. Наш город постоянно балансирует на грани миллиона, и если мы включим городские окраины в территорию города, то мы решим и этот вопрос. С другой стороны, это позволит оптимизировать все процессы по совместной эксплуатации городской инфраструктуры. Например, работу транспорта, использование водопроводов, уборку улиц и территорий. Нельзя так жить, когда у одних вершки, а у других - корешки", - сказал мэр.

Филатов также отметил, что для того, чтобы включить эти поселки в городскую черту, должна принять соответствующее решение Верховная Рада.

"Но я к этому готов. В результате мы сможем получить консолидированный бюджет для города", - добавил он.

Напомним, в ноябре Днепровский горсовет принял программу украинизации города и сопротивления роSSийской агрессии.


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