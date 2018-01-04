Ляшко выкупил землю под домом в Козине

Политик заплатил 300 тыс. гривен.

Ляшко выкупил землю под домом в Козине
Дом Ляшко
Фото: http://uapress.info

Глава Радикальной партии Олег Ляшко задекларировал покупку покупку земельного участка за 300 тыс. гривен в Обуховском районе Киевской области.

Данные об этом он внес в Единый реестр электронных деклараций.

Сделка состоялась 20 декабря 2017 года. Продавцом выступил Валентин Савицкий. Во времена президентства Виктора Януковича Савицкий возглавлял Общественный совет при Министерстве экологии и природных ресурсов. До этого он руководил Центром госудасртвенного земельного кадастра (2008 – 2009 гг.), был народным депутатом от Аграрной партии (2002–2006 гг.), еще раньше занимал пост главы Контрольного управления в Администрации президента Леонида Кучмы.

Площадь участка - 544 кв. м. Судя по всему, это земля под домом в Козине, который Ляшко купил за 11,2 млн гривен в прошлом году у сына Валентина Савицкого Артема.

В этом доме Ляшко проживает как минимум с лета 2015 года. Сначала политик арендовал дом у Артема Савицкого, а затем купил.


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