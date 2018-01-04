Обломки северокорейской ракеты Хвасон-12 рухнули на город

В результате неудачного запуска КНДР своей баллистической ракеты Хвасон-12 ее обломки рухнули на территории одного из северокорейских населенных пунктов.

Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США , передало Новое время.

Как сообщается, неудачные испытания прошли еще 22 апреля 2017 года.

Хвасон-12 упала в промышленной зоне города Токчхон, население которого составляет 327 тысяч человек.

При этом отмечается, что инцидент произошел менее чем через минуту после запуска, и в ракете оставалось большое количество неизрасходованного топлива, из-за чего ее падение нанесло большой ущерб промышленным и сельскохозяйственным строениям.

В то же время о жертвах среди людей ничего не сообщается.