Обломки северокорейской ракеты Хвасон-12 рухнули на город

Обломки северокорейской ракеты Хвасон-12 рухнули на город (ФОТО)

В результате неудачного запуска КНДР своей баллистической ракеты Хвасон-12 ее обломки рухнули на территории одного из северокорейских населенных пунктов.

Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, передало Новое время.

Как сообщается, неудачные испытания прошли еще 22 апреля 2017 года.

Хвасон-12 упала в промышленной зоне города Токчхон, население которого составляет 327 тысяч человек.

При этом отмечается, что инцидент произошел менее чем через минуту после запуска, и в ракете оставалось большое количество неизрасходованного топлива, из-за чего ее падение нанесло большой ущерб промышленным и сельскохозяйственным строениям.

В то же время о жертвах среди людей ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, в КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь территории США.




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