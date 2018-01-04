Главы МИД Германии и Украины отложили поездку на Донбасс
Причиной стали погодные условия.
Министры иностранных дел Украины и ФРГ Павел Климкин и Зигмар Габриэль не смогли посетить линию разграничения на Донбассе в четверг из-за плохих погодных условий.
"Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем. Планируем осуществить совместную поездку на Донбасс позднее в этом месяце", - написал Климкин в твиттере в четверг утром.
Утром в микроблоге МИД Украины в твиттере были размещены фотографии двух министров и посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля в салоне самолета с подписью "Павел Климкин информирует своего немецкого коллегу Зигмара Габриэля перед отлетом на Донбасс". Позднее МИД сообщил, что главы МИД находятся в Днепре.
Зигмар Габриэль 4 января планировал вместе с украинским коллегой направиться к линии соприкосновения вблизи Мариуполя (Донецкая область). Визит главы немецкого МИД в Украину начался 3 января и завершится 4 января.
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Политика
04.01.2018 06:45