В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что не пропустили в аннексированный Крым роSSийского певца Евгения Кемеровского.

Об этом сообщает сайт «Крым.Реалии» .

Начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко рассказала изданию, что украинские пограничники не пропустили в Крым с материковой части Украины гражданина РоSSии из-за отсутствия у него соответствующего спецразрешения.

Доценко подчеркнула, что для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.

По информации источника на КПВВ «Чонгар», роSSийский певец во время прохождения пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма и поэтому намерен получить специальное разрешение для пересечения админграницы в дальнейшем.

Публичных комментариев самого Кемеровского по этому поводу нет.

Ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что 2 января украинские пограничники не пропустили с материковой части Украины в аннексированный Крым роSSийского певца Евгения Кемеровского.