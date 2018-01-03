Украинские пограничники не впустили в Крым роSSийского певца
В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о том, что не пропустили в аннексированный Крым роSSийского певца Евгения Кемеровского.
Об этом сообщает сайт
Начальник пресс-службы Бердянского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Неля Доценко рассказала изданию, что украинские пограничники не пропустили в Крым с материковой части Украины гражданина РоSSии из-за отсутствия у него соответствующего спецразрешения.
Доценко подчеркнула, что для пересечения административной границы с Крымом иностранцы и лица без гражданства должны иметь специальные разрешения, которые выдают в органах Государственной миграционной службы Украины.
По информации источника на КПВВ «Чонгар», роSSийский певец во время прохождения пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма и поэтому намерен получить специальное разрешение для пересечения админграницы в дальнейшем.
Публичных комментариев самого Кемеровского по этому поводу нет.
Ранее постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин сообщил, что 2 января украинские пограничники не пропустили с материковой части Украины в аннексированный Крым роSSийского певца Евгения Кемеровского.
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