В ГПУ опровергли намерение обнародовать 120 фамилий причастных к катастрофе MH17
Енин связал это с попыткой роSSийской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии.
В Генеральной прокуратуре опровергли информацию о намерениях Международной следственной группы 2 января 2018 года обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17.
Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.
"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к крушению малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, чем попыткой роSSийской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - написал он в фейсбуке.
По словам Енина, правительства Украины и Нидерландов "продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом".
Ранее сообщалось, что после обнародования списка из 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении. Им предложат добровольно предстать перед судом.
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Политика
02.01.2018 20:24