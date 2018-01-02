В ГПУ опровергли намерение обнародовать 120 фамилий причастных к катастрофе MH17

Енин связал это с попыткой роSSийской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии.

В Генеральной прокуратуре опровергли информацию о намерениях Международной следственной группы 2 января 2018 года обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к крушению малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ничем иным, чем попыткой роSSийской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - написал он в фейсбуке.

По словам Енина, правительства Украины и Нидерландов "продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных лиц/государств к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом".

Ранее сообщалось, что после обнародования списка из 120 человек, причастных к катастрофе Боинга MH17, им будет официально сообщено о подозрении. Им предложат добровольно предстать перед судом.