На Львовщине открылся Реабилитационный центр для военнослужащих

Состоялось открытие Реабилитационного центра для военнослужащих на Спортивно-учебной базе Министерства обороны Украины «Тисовец», что на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Фото: Міноборони України
Фото: Минобороны Украины

Как сообщается, теперь этот объект Министерства обороны Украины не только центр зимних видов спорта международного значения, но и отдел психологической и физкультурно-спортивной реабилитации для участников АТО.

Восстановление инфраструктуры и строительство проходило под личным контролем министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака.

Фото: Міноборони України
Фото: Минобороны Украины
Фото: Міноборони України
Фото: Минобороны Украины

29 декабря первая группа семей военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая состоит из более десяти семей, заехала в центр на отдых и реабилитацию. В частности, в первую группу входят только солдаты и сержанты.

Фото: Міноборони України
Фото: Минобороны Украины

В учреждении создана мощная медицинская инфраструктура, его посетители могут отдохнуть, пройти лечение и реабилитацию. Из военно-медицинского клинического центра Западного региона на помощь штатным работникам медицинского пункта базы командирована врачебная бригада. Так что бойцы и их близкие смогут пройти врачебный осмотр, получить комплекс физиотерапевтических процедур, стоматологическую помощь и тому подобное.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащихЗа сутки на Донбассе получили ранения двое военнослужащих
В центре Киева активисты зажгли фейера и показали иронический баннер (ВИДЕО)В центре Киева активисты зажгли фейера и показали иронический баннер (ВИДЕО)
За сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, шестеро раненыЗа сутки на Донбассе погибли двое военнослужащих, шестеро ранены
В Черновцах сорвали флаг Румынии с культурного центра
Приоритет блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки Г, является эффективной мерой, – эксперт центра РазумковаПриоритет блоков ТЭС, работающих на украинском угле марки Г, является эффективной мерой, – эксперт центра Разумкова
За сутки на Донбассе погибли трое военнослужащихЗа сутки на Донбассе погибли трое военнослужащих
В Киеве ограбили квартиру руководителя Центра поддержки аеророзведки Марию БерлинскуюВ Киеве ограбили квартиру руководителя Центра поддержки аеророзведки Марию Берлинскую
В зоне АТО за сутки ранены 5 военнослужащих - штабВ зоне АТО за сутки ранены 5 военнослужащих - штаб
Провокация в центре Львова: на открытии Рождественской ярмарки разгуливал парень с роSSийским флагомПровокация в центре Львова: на открытии Рождественской ярмарки разгуливал парень с роSSийским флагом
Директором центра общественного здоровья стал Владимир КурпитаДиректором центра общественного здоровья стал Владимир Курпита
Последние новости
Подгружаем последние новости