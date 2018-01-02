На Львовщине открылся Реабилитационный центр для военнослужащих

Состоялось открытие Реабилитационного центра для военнослужащих на Спортивно-учебной базе Министерства обороны Украины «Тисовец», что на Львовщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Фото: Минобороны Украины

Как сообщается, теперь этот объект Министерства обороны Украины не только центр зимних видов спорта международного значения, но и отдел психологической и физкультурно-спортивной реабилитации для участников АТО.

Восстановление инфраструктуры и строительство проходило под личным контролем министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторака.

Фото: Минобороны Украины

Фото: Минобороны Украины

29 декабря первая группа семей военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которая состоит из более десяти семей, заехала в центр на отдых и реабилитацию. В частности, в первую группу входят только солдаты и сержанты.

Фото: Минобороны Украины

В учреждении создана мощная медицинская инфраструктура, его посетители могут отдохнуть, пройти лечение и реабилитацию. Из военно-медицинского клинического центра Западного региона на помощь штатным работникам медицинского пункта базы командирована врачебная бригада. Так что бойцы и их близкие смогут пройти врачебный осмотр, получить комплекс физиотерапевтических процедур, стоматологическую помощь и тому подобное.