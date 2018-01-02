Прокуратура обжаловала приговор экс-начальника полтавского ГАИ Блаживского
В ноябре суд приговорил его к 7 годам тюрьмы заочно за взяточничество.
Прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего начальника управления Государственной автоинспекции в Полтавской области Петра Блаживского.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры Полтавской области.
"В конце прошлого года сотрудники прокуратуры Полтавской области обжаловали приговор Октябрьского районного суда Полтавы в отношении бывшего начальника управления Государственной автотранспортной инспекции УМВД Украины в Полтавской области", - говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, приговор является слишком мягким и не соответствует степени тяжести преступления и личности обвиняемого. Прокуратура просит апелляционный суд приговорить Блаживского к 10 годам лишения свободы.
Напомнми, 20 ноября Октябрьский райсуд Полтавы заочно приговорил Блаживского к 7 годам тюрьмы и конфисковал все имущество за взяточничество.
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