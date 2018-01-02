Эксперт об убийстве Ноздровской: ситуация показательна и цинична

Всем понятно, кто убил правозащитницу Ирину Ноздровскую, потому что в последний год она была связанна с конкретным делом.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

«Всем понятно, кто ее (Ирину Ноздровскую – прим. Ред.) убил, потому что за последний период она была связана с абсолютно конкретным делом. Цинизм заключается в том, что ровно через два дня после суда она исчезла, и потом ее уже нашли мертвой. К сожалению, ситуация бесконечно показательна и цинична. Я не представляю себе, как убитый горем отец себя чувствует: потерять младшую и старшую дочь, которая защищала имидж и честь семьи», - отметил эксперт.

По словам С. Шабовты, в каждом уголке Украины до сих пор существует бесправие со стороны местных элит, котором закон не писан.

«Все, что начинается в крупных селах и райцентрах, когда местные князьки правят и делают все что хотят и закон, как правило, ничего не может решить», - заявил он.

Напомним, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.