Эксперт об убийстве Ноздровской: ситуация показательна и цинична
Всем понятно, кто убил правозащитницу Ирину Ноздровскую, потому что в последний год она была связанна с конкретным делом.
Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.
«Всем понятно, кто ее (Ирину Ноздровскую – прим. Ред.) убил, потому что за последний период она была связана с абсолютно конкретным делом. Цинизм заключается в том, что ровно через два дня после суда она исчезла, и потом ее уже нашли мертвой. К сожалению, ситуация бесконечно показательна и цинична. Я не представляю себе, как убитый горем отец себя чувствует: потерять младшую и старшую дочь, которая защищала имидж и честь семьи», - отметил эксперт.
По словам С. Шабовты, в каждом уголке Украины до сих пор существует бесправие со стороны местных элит, котором закон не писан.
«Все, что начинается в крупных селах и райцентрах, когда местные князьки правят и делают все что хотят и закон, как правило, ничего не может решить», - заявил он.
Напомним, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это юрист Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.
Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.
В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По словам близких и знакомых, Ноздровской угрожали, и она сообщала об этом в полицию.
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Политика
02.01.2018 20:21