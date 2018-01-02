С 1 января на карте Польши появилось семь новых городов
С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов.
Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает
«Получение статуса города означает смену имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов», – сообщил по этому поводу МВД Польши.
Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув над Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.
Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. Следовательно, на сегодня в Польше есть 930 городов. В Украине насчитывается 460 городов.
Ранее сообщалось, что в Польше с 1 января официально открыт реестр о 768 опасных сексуальных преступниках.
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Политика
02.01.2018 09:10