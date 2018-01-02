С 1 января на карте Польши появилось семь новых городов

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов.

Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши , передает Укринформ .

«Получение статуса города означает смену имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов», – сообщил по этому поводу МВД Польши .

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув над Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

urbnews.pl

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. Следовательно, на сегодня в Польше есть 930 городов. В Украине насчитывается 460 городов.