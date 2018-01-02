С 1 января на карте Польши появилось семь новых городов

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов.

Соответствующее решение ранее приняло правительство Польши, передает Укринформ.

«Получение статуса города означает смену имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов», – сообщил по этому поводу МВД Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув над Вислой, Отынь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

urbnews.pl
urbnews.pl

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. Следовательно, на сегодня в Польше есть 930 городов. В Украине насчитывается 460 городов.

Ранее сообщалось, что в Польше с 1 января официально открыт реестр о 768 опасных сексуальных преступниках.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция застрелила семь демонстрантов в КонгоПолиция застрелила семь демонстрантов в Конго
МИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на ДонбассеМИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе
Новый обмен пленными обсудят 10 января на встрече ТКГНовый обмен пленными обсудят 10 января на встрече ТКГ
Правительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьерПравительство Польши не согласится принять 7000 мигрантов, - вице-премьер
Варшава поддерживает евроатлантические стремления Украины, - премьер ПольшиВаршава поддерживает евроатлантические стремления Украины, - премьер Польши
Гройсман пригласил премьера Польши Моравецкого посетить УкраинуГройсман пригласил премьера Польши Моравецкого посетить Украину
Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводстваГлава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства
Семья нардепа Соболева получила письмо с угрозами в адрес его детейСемья нардепа Соболева получила письмо с угрозами в адрес его детей
Додон отказался назначать новых министров и вице-премьеров МолдовыДодон отказался назначать новых министров и вице-премьеров Молдовы
Голосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КСГолосовавшие за «законы 16 января», снова могут возглавлять вузы, – решение КС
Последние новости
Подгружаем последние новости