Польский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из Украины

Польша не хочет принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока.

Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил отказ страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока тем, что Польша принимает беженцев из Украины.

"Мы последовательно придерживаемся позиции, которую [правящая партия] "Право и справедливость" сформулировала до выборов 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - заявил он в интервью TVP.

По его словам, Польша помогает Евросоюзу другим способом.

"На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков, а может быть, несколько тысяч беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.