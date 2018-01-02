Польский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из Украины
Польша не хочет принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил отказ страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока тем, что Польша принимает беженцев из Украины.
"Мы последовательно придерживаемся позиции, которую [правящая партия] "Право и справедливость" сформулировала до выборов 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - заявил он в интервью TVP.
По его словам, Польша помогает Евросоюзу другим способом.
"На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков, а может быть, несколько тысяч беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.
Напомним, в течение 2016-2017 годов 88 украинцев получили в Польше статус беженца, 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщили накануне в посольстве Украины в Польше.
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