Польский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из Украины

Польша не хочет принимать беженцев из Африки и Ближнего Востока.

Польский премьер рассказал о приеме тысяч беженцев из Украины
Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил отказ страны принимать беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока тем, что Польша принимает беженцев из Украины.

"Мы последовательно придерживаемся позиции, которую [правящая партия] "Право и справедливость" сформулировала до выборов 2015 года. Мы не примем беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока, потому что это наше суверенное решение", - заявил он в интервью TVP.

По его словам, Польша помогает Евросоюзу другим способом.

"На восточной границе Евросоюза мы значительно помогаем снизить напряжение, потому что уже приняли как минимум несколько десятков, а может быть, несколько тысяч беженцев из Украины", - сказал Моравецкий.

Напомним, в течение 2016-2017 годов 88 украинцев получили в Польше статус беженца, 239 граждан Украины получили статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, сообщили накануне в посольстве Украины в Польше.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
Блок рекламы


Похожие новости
На границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцевНа границе Украины начали снимать отпечатки пальцев у иностранцев
Польша заняла место Украины в Совбезе ООНПольша заняла место Украины в Совбезе ООН
Полторак: В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад»Полторак: В 2017 году Вооруженные силы Украины не сделали «ни шагу назад»
Президент Украины назвал главные достижения 2017 годаПрезидент Украины назвал главные достижения 2017 года
Польша построит барьер в тысячу километров на границе с Украиной и БеларусьюПольша построит барьер в тысячу километров на границе с Украиной и Беларусью
Кремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - ПионтковскийКремль хочет пойти на сделку с Западом относительно Украины, - Пионтковский
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
В РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку УкраиныВ РоSSии тяжело ранили оппозиционного активиста, который высказывался в поддержку Украины
У Меркель были потрясены после разговора канцлера с Трампом по теме Украины, - Der SpiegelУ Меркель были потрясены после разговора канцлера с Трампом по теме Украины, - Der Spiegel
Премьера Австралии оштрафовали за фото в лодке без спасательного жилетаПремьера Австралии оштрафовали за фото в лодке без спасательного жилета
Последние новости
Подгружаем последние новости