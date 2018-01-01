Канада начала председательство в "Большой семерке"

Канада начала председательство в

Канада с 1 января начала председательствовать в «Большой семерке» промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады, передал Униан.

«Как председательствующая страна в G7 Канада проведет саммит лидеров «Большой семерки» 8-9 июня в регионе Шарлевуа (Квебек). Расположенный между Лаврентийскими горами и рекой Святого Лаврентия регион Шарлевуа - открытый, широкий и гостеприимный, и является идеальным местом для положительных и продуктивных дискуссий по вопросам, которые имеют значение для Канады, «Большой семерки» и мира», - говорится в сообщении.

Председательство к Канаде перешло от Италии. 31 декабря Канада поздравила Италию с завершением председательства в «Большой семерке».

«Поздравление Италии за успешное председательство в G7», - говорится в микроблоге Twitter канадского председательства.

Как известно, страна, которая председательствует в G7, меняется каждый календарный год.

Напомним, ранее сообщалось, послы стран "Большой семерки" считают, что процесс отбора судей в Верховный суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в судебной реформе. Об этом говорилось в совместном заявлении послов G7, обнародованном на сайте посольства Италии в Украине.

"Новые судьи Верховного суда, назначенные президентом Порошенко, берут на себя огромную ответственность. Украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при исполнении своих обязанностей и вне их", - говорится в заявлении.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"Петр Порошенко: "Верьте в свою страну и в свои силы"
"Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР""Враг народа": В Донецке ученики "сдали" преподавателя лицея, который не поддерживает "ДНР"
"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец
Лучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехатьЛучше 8 лет в украинской тюрьме, чем в ОРДЛО: стало известно, кто отказался ехать
В Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на ДонбассеВ Хельсинкском союзе заявили о 12 тысяч случаев пыток, убийств и незаконного удержания на Донбассе
Блок рекламы


Похожие новости
С начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУС начала суток около 500 россиян прошли биометрический контроль - ГПСУ
Канада готова дать Киеву дорожную карту безвизаКанада готова дать Киеву дорожную карту безвиза
Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)Приговор Крысину сначала засекретили, а потом открыли (обновлено)
Канада намерена расширить военную помощь УкраинеКанада намерена расширить военную помощь Украине
В Украине с начала года убили 6 полицейскихВ Украине с начала года убили 6 полицейских
Канада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах ВенесуэлыКанада объявила персонами нон грата посла и поверенного в делах Венесуэлы
Канада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на ДонбассеКанада направит $8 млн гумпомощи для пострадавших от конфликта на Донбассе
В Киевсовете во время заседания обвалился потолок и начала капать вода
Канада организует международный саммит по противодействию КНДРКанада организует международный саммит по противодействию КНДР
С начала года в мире задержали более 320 журналистовС начала года в мире задержали более 320 журналистов
Последние новости
Подгружаем последние новости