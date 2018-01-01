Канада начала председательство в "Большой семерке"

Канада с 1 января начала председательствовать в «Большой семерке» промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония).

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Канады, передал Униан.

«Как председательствующая страна в G7 Канада проведет саммит лидеров «Большой семерки» 8-9 июня в регионе Шарлевуа (Квебек). Расположенный между Лаврентийскими горами и рекой Святого Лаврентия регион Шарлевуа - открытый, широкий и гостеприимный, и является идеальным местом для положительных и продуктивных дискуссий по вопросам, которые имеют значение для Канады, «Большой семерки» и мира», - говорится в сообщении.

Председательство к Канаде перешло от Италии. 31 декабря Канада поздравила Италию с завершением председательства в «Большой семерке».

«Поздравление Италии за успешное председательство в G7», - говорится в микроблоге Twitter канадского председательства.

Как известно, страна, которая председательствует в G7, меняется каждый календарный год.

Напомним, ранее сообщалось, послы стран "Большой семерки" считают, что процесс отбора судей в Верховный суд Украины был значительно более прозрачным и конкурентным, чем в предыдущие годы, что является признаком прогресса в судебной реформе. Об этом говорилось в совместном заявлении послов G7, обнародованном на сайте посольства Италии в Украине.

"Новые судьи Верховного суда, назначенные президентом Порошенко, берут на себя огромную ответственность. Украинские граждане и международное сообщество будут внимательно следить за тем, как ведут себя эти новые судьи при исполнении своих обязанностей и вне их", - говорится в заявлении.