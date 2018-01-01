Италия возглавила ОБСЕ и пообещала поддержку Минским соглашениям
Италия попробует возродить "дух Хельсинки".
С 1 января Италия приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Как сообщается на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.
Однако он уже сейчас известно, что Италии продолжит усилия по имплементации Минских соглашений. "Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - заявил глава МИД Италии.
Кроме того, будет продолжен "женевский формат" переговоров по Грузии, переговоры в формате "5+2" по Приднестровью и работа Минской группы по Нагорному Карабаху.
Альфано подчеркнул, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит «дух Хельсинки» и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".
1 августа 1975 года в столице Финляндии Хельсинки главы 35 государств (стран НАТО, стран – участниц Варшавского договора, нейтральных и неприсоединившихся государств) подписали хельсинкский Заключительный акт, обязавшись вести взаимовыгодный диалог. Они были движимы стремлением преодолеть раскол между Востоком и Западом, продвинуться от простой "разрядки" к настоящему "сближению". Подписание хельсинкского Заключительного акта не положило конец холодной войне, но ознаменовало, благодаря духу открытости и сотрудничества, революционный поворот к ее окончанию.
Напомним, что в 2017 году председательство в ОБСЕ было у Австрии.
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Политика
01.01.2018 18:06