Италия возглавила ОБСЕ и пообещала поддержку Минским соглашениям

Италия попробует возродить "дух Хельсинки".

С 1 января Италия приняла председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщается на сайте организации, действующий председатель ОБСЕ , министр иностранных дел Италии Анжелино Альфано 11 января представит приоритеты итальянского председательства в организации на заседании Постоянного совета в Вене.

Однако он уже сейчас известно, что Италии продолжит усилия по имплементации Минских соглашений. "Кризис в Украине и вокруг нее поставил под сомнение сами принципы, на которых ОБСЕ основана. Италия продолжит поддерживать усилия ОБСЕ с целью мирного урегулирования конфликта и настоятельно призывает стороны полностью выполнить Минские соглашения", - заявил глава МИД Италии.

Кроме того, будет продолжен "женевский формат" переговоров по Грузии, переговоры в формате "5+2" по Приднестровью и работа Минской группы по Нагорному Карабаху.

Альфано подчеркнул, что ключевым приоритетом Италии на время председательства в ОБСЕ в 2018 году станет "укрепление многовекторного подхода как инструмента, который восстановит «дух Хельсинки» и дальнейшее укрепление мира, безопасности, стабильности и сотрудничества".

1 августа 1975 года в столице Финляндии Хельсинки главы 35 государств (стран НАТО, стран – участниц Варшавского договора, нейтральных и неприсоединившихся государств) подписали хельсинкский Заключительный акт, обязавшись вести взаимовыгодный диалог. Они были движимы стремлением преодолеть раскол между Востоком и Западом, продвинуться от простой "разрядки" к настоящему "сближению". Подписание хельсинкского Заключительного акта не положило конец холодной войне, но ознаменовало, благодаря духу открытости и сотрудничества, революционный поворот к ее окончанию.