МИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе

МИД Польши предложил три варианта размещения миротворцев ООН на Донбассе

Польша и многие страны не могут согласиться на предложение Кремля, чтобы в миссии не было НАТО и "руководство" ОРДЛО стало субъектом диалога.

Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский в интервью РАР.

"Первый вариант предусматривает учреждение миротворческой операции, которая отрезала бы Донбасс от Украины. На эту концепцию, скорее всего, не согласится Киев, поскольку это приведет к долговременному отсоединения восточных регионов от Украины", – заявил Ващиковский.

По словам министра, второй сценарий заключается в учреждении работы миротворческой миссии на роSSийско-украинской границе.

Но на этот вариант, вероятно, не согласится Москва, поскольку это означало бы лишение сепаратистов роSSийской помощи и поддержки,
– пояснил он.

Что касается третьего сценария, то РоSSия настаивает, чтобы миссия ООН была объединена с миссией ОБСЕ и своим мониторингом покрывала весь Донбасс. Но этот сценарий будет сложно реализовать из-за масштабов – это потребовало бы многотысячной операции.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, правительство Польши, которое возглавляла премьер-министр Беата Шидло, официально ушло в отставку. В качестве кандидатуры на место Шидло был выдвинут вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который должен будет сформировать новый кабинет министров.

Позже министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что правительство планирует следующие три месяца вести переговоры со странами блока в связи с началом санкционной процедуры ЕС. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен 9 января провести разговор с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. Кроме того, Ващиковский сказал, что Польша будет пытаться поговорить с разными странами-членами ЕС.


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