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2017-12-30
В Турции начали освобождать арестованных за причастность к путчу, - Reuters
Турецкие власти начали освобождать подозреваемых, арестованных за участие в попытке госпереворота, в связи с поступившей информацией о их непреднамеренном подключении к приложению для обмена сообщениями, которым пользовались путчисты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.
«Турецкие власти начали освобождать некоторых подозреваемых, арестованных за участие в попытке государственного переворота», — говорится в сообщении.
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