В Турции начали освобождать арестованных за причастность к путчу, - Reuters

Турецкие власти начали освобождать подозреваемых, арестованных за участие в попытке госпереворота, в связи с поступившей информацией о их непреднамеренном подключении к приложению для обмена сообщениями, которым пользовались путчисты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ .

«Турецкие власти начали освобождать некоторых подозреваемых, арестованных за участие в попытке государственного переворота», — говорится в сообщении.