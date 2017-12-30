В Турции начали освобождать арестованных за причастность к путчу, - Reuters

Турция

Турецкие власти начали освобождать подозреваемых, арестованных за участие в попытке госпереворота, в связи с поступившей информацией о их непреднамеренном подключении к приложению для обмена сообщениями, которым пользовались путчисты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

«Турецкие власти начали освобождать некоторых подозреваемых, арестованных за участие в попытке государственного переворота», — говорится в сообщении.

Источник: Укринформ


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