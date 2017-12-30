В Швеции подорвали полицейскую машину

В Швеции подорвали полицейскую машину

В шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машину, двое мужчин задержаны.

Об этом сообщает Expressen.

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Сразу после взрыва автомобиля правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.

Впоследствии удалось задержать двух человек, 22-летнего и 26-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к организации взрыва.

Также полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента. Мотивы нападавших не называются.

Напомним, накануне в Швеции произошла стрельба.




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