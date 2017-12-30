В Швеции подорвали полицейскую машину

В шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машину, двое мужчин задержаны.

Об этом сообщает Expressen .

Инцидент произошел вечером 29 декабря. Сразу после взрыва автомобиля правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.

Впоследствии удалось задержать двух человек, 22-летнего и 26-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к организации взрыва.

Также полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента. Мотивы нападавших не называются.

Напомним, накануне в Швеции произошла стрельба.