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13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства Еще 70 - двухлетние. Фото: пресс-служба президента Президент Петр Порошенко назначил 13 работникам сферы здравоохранения пожизненные стипендии. Еще 70 - получили двухлетние стипендии. Об этом говорится в указе «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения», подписаном главой государства 30 декабря. Среди отмеченных деятелей здравоохранения - работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской , Донецкой и Тернопольской областях. А также работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины. Напомним, в 2017 году стипендии студентов вузов Кабмин повысил на 18%.

LB.ua

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