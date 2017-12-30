13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства

Еще 70 - двухлетние.

13 выдающихся медиков получили пожизненные стипендии от государства
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко назначил 13 работникам сферы здравоохранения пожизненные стипендии. Еще 70 - получили двухлетние стипендии. Об этом говорится в указе «О назначении государственных стипендий выдающимся деятелям здравоохранения», подписаном главой государства 30 декабря.

Среди отмеченных деятелей здравоохранения - работники коммунального заведения "Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова", ряда медицинских учреждений в Ивано-Франковской, Черниговской, Запорожской, Черновицкой, Волынской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Львовской, Киевской, Ровенской , Донецкой и Тернопольской областях. А также работники учреждений Министерства здравоохранения Украины и Национальной академии медицинских наук Украины.

Напомним, в 2017 году стипендии студентов вузов Кабмин повысил на 18%.


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