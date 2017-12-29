Премьера Австралии оштрафовали за фото в лодке без спасательного жилета
Тернбулл пообещал в дальнейшем надевать жилет и придерживаться правил безопасности.
Премьер-министра Австралии Малькольма Тернбулла оштрафовали на 250 долларов после того, как в сети появилась фотография, где он находится в лодке без спасательного жилета.
Об этом сообщает The Telegraph.
После того, как австралийская газета опубликовала фото премьер-министр извинился. Тернбулл заявил, что правила безопасности на море носят "достаточно условный характер", но он "усвоил урок".
В своем извинении Тернбулл пояснил, что он сплавлялся на короткой дистанции.
"Правила часто кажутся какой-то условностью, но они созданы, чтобы мы были в безопасности. Итак, мой урок: я всегда буду следить за тем, чтобы постоянно носить спасательный жилет на своей лодке, независимо от того, насколько близко я нахожусь к берегу", - пообещал политик.
Напомним, вице-премьера Австралии уволили за двойное гражданство.
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29.12.2017 22:00