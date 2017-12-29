Нардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млн
Нардепу Дзензерскому запретили выезжать из страны из-за долга перед банком "Кредит Днепр" на $11 млн
Печерский районный суд Киева запретил депутату Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Денису Дзензерскому выезжать за границу в связи с задолженностью в размере 10,9 млн долларов перед банком "Кредит Днепр".
Об этом говорится в материалах суда.
Департамент исполнительной службы Министерства юстиции обратился в суд с просьбой временно запретить Дзензерскому выезд за пределы Украины (с изъятием паспорта) до выполнения им обязательств исполнительного производства о взыскании с компании "Веста-Пласт" и выплаты по кредитному договору в размере 10,9 млн долларов.
Отмечается, что Дзензерский не является на вызовы госисполнителя и не объясняет причины невыполнения решения суда. Кроме того, по информации Госпогранслужбы, он постоянно пересекает государственную границу (в 2014 году - 15 раз, а в 2015 году - 4 раза).
Материалы дела содержат пояснения депутата, согласно которым с августа 2015 года с его зарплаты отсчитывается 20% в пользу взыскателя, а за счет другого своего имущества он не в состоянии выполнить решение суда.
Суд частично удовлетворил представление госисполнителя и временно запретил Дзензерскому выезд за границу, без изъятия паспорта.
Напомним, в марте Дзензерский оказался фигурантом дела Национального антикоррупционного бюро по факту подачи недостоверной информации в электронной декларации о доходах.
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