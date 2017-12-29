"Там уже соглашаются, что Донбасс будет украинским", - освобожденный из плена боец

Николай-Герасименко

Бывшие пленники, которые вышли на свободу 27 декабря, не сомневаются, что Украина вернется на Донбасс, и во всех городах Донетчины и Луганщины будут развеваться сине-желтые флаги.

Украинский воин Николай Герасименко, который провел в плену 1052 дня, рассказал, что о таком сценарии начали задумываться даже террористы.

"Они в Советский союз стремятся. У них все песни по радио, вся массовая информация направлена на Советский союз", - сказал боец.

На вопрос, чем, по его мнению, закончится конфликт, Герасименко ответил:

"Украина будет там. Я сегодня так им и сказал: я приду, и здесь будет висеть украинский флаг. Они уже начинают соглашаться".

Ранее освобожденные украинцы рассказали о пребывании в плену у боевиков: «Там 30-е годы».


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