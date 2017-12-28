Освобожденных заложников проверят на предмет вербовки
"Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, Мы обязательно его проведем".
Освобожденные 27 декабря заложники пройдут проверку на предмет возможной вербовки Россией, сообщил в интервью "Интерфаксу-Украина" глава СБУ Василий Грицак.
"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем... Мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", - сказал он.
Самый известный случай такой предполагаемой вербовки - полковник Иван Безъязыков. Он попал в плен 16 августа 2014 в Степановке Донецкой области. По его словам, туда он поехал за телами погибших. Военного освободили из плена 5 июля 2016 года в результате спецоперации СБУ, а через полгода его задержали по подозрению в государственной измене.
В обвинительном акте отмечается, что Безъязыков в период с 25 августа 2014 года по 27 мая 2015 года, находясь на неподконтрольной украинской власти территории, занимал должность так называемого заместителя начальника разведывательного управления "ДНР", занимался сбором разведывательной информации о передвижении украинских военных подразделений и участвовал в проведении информационных операций по дискредитации Вооруженных сил Украины.
Безъязыков не признает себя виновным в инкриминируемых преступлениях.
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