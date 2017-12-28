В плену 3 года: освобожденный киборг сильно похудел

В среду, 27 декабря, в результате обмена пленными, удалось вызволить украинцев, находящихся в заложниках у боевиков "ЛДНР". Среди освобожденных есть легендарный "киборг" Александр Морозов, которого задержали еще в 2015 году.

В сети опубликованы снимки Морозова до плена и после. За время пребывания в плену боевиков военнослужащий сильно похудел. Эту новость передает Час Пик со ссылкой на СМИ .

Легендарного «киборга» встречали с плакатами, на которых было написано «Саша! Роменщина с тобой».

Перечень фамилий освобожденных украинцев:

Абрамов, Арбузов, Ахмеров, Бердник, Белов, Бесараб, Богдан, Бучок, Виндюк, Гаевая, Гашпор, Герасименко, Гладкий, Голиков, Гулько, Даркин, Иову, Казначеев, Калин, Кириченко, Кодман, Козловский, Кононенко, Кононенко, Костенников, Канарский, Коц, Кусков, Кушпиль, Лазаренко, Левашов, Любчук, Ляса, Морозов, Неделяев, Недосекин, Новицкий, Овчаренко, Олейник, Петрачкова, Политова, Попов, Радовец, Радулов, Сапожников, Симоненко, Сычев, Синченко, Соболев, Старченко, Тиренко, Юрбаш, Фомичев, Храмых, Чмерук, Чулга, Чуденцов, Швайко, Яковенко.

Фамилии еще 14 освобожденных пока уточняются.



