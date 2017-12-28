За 2017 год украинцам выдали 4 миллиона биометрических паспортов

Государственная миграционная служба оформила 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу с начала года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в микроблоге Twitter .

"Оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу", - сказано в нем.

Также сообщается, что в текущем году 89,4 млн человек и 19 млн транспортных средств прошли пограничный контроль.

Кроме того, в 2017 году оформлено 1 078 639 ID-карт.

Как сообщалось, 30 августа Президент Петр Порошенко поручил Кабмину обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Также Порошенко поручил Кабмину внести РоSSию в перечень государств миграционного риска.