За 2017 год украинцам выдали 4 миллиона биометрических паспортов

За 2017 год украинцам выдали 4 миллиона биометрических паспортов

Государственная миграционная служба оформила 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу с начала года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел в микроблоге Twitter.

"Оформили 4 млн биометрических паспортов для выезда за границу", - сказано в нем.

Также сообщается, что в текущем году 89,4 млн человек и 19 млн транспортных средств прошли пограничный контроль.

Кроме того, в 2017 году оформлено 1 078 639 ID-карт.

Как сообщалось, 30 августа Президент Петр Порошенко поручил Кабмину обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Также Порошенко поручил Кабмину внести РоSSию в перечень государств миграционного риска.

В тестовом режиме биометрический контроль на границе с Россией заработал 27 декабря 2017 года.




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