Из-за вторжения РФ в Украину 5,2 миллиона детей нуждаются в гуманитарной помощи — ЮНИСЕФ

Почти 100 дней войны РФ против Украины привели к разрушительным последствиям для детей в таких масштабах и темпах, каких не было со времен Второй мировой войны, заявили в ЮНИСЕФ. Три миллиона детей в Украине и более 2,2 миллиона детей в странах, принимающих беженцев, сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ежедневно в Украине в результате агрессии РФ погибают двое детей и четверо получают ранения – в основном в результате нападений с использованием взрывного оружия.

Гражданская инфраструктура, от которой зависят дети, испытывает повреждения или разрушения. В частности, условия жизни детей на востоке и юге Украины, где активизировались боевые действия, становятся все более невыносимыми.

«1 июня – Международный день защиты детей в Украине и по всему региону. Вместо того чтобы праздновать это событие, мы неустанно приближаемся к 3 июня – 100-му дню войны, разрушившему жизнь миллионов детей. Без срочного прекращения огня и достижения мира путем переговоров дети будут продолжать страдать, а последствия войны скажутся на уязвимых детях во всем мире», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

ЮНИСЕФ также отмечает, что война РФ против Украины вызвала острый кризис в сфере защиты детей. Дети, спасающиеся от насилия, подвергаются значительному риску разлуки с семьей, жестокого обращения, сексуальной эксплуатации и торговли людьми. Большинство из них пережили чрезвычайно травматические события. Эти дети срочно нуждаются в безопасности, стабильности, помощи и психосоциальной поддержке.

В то же время война и массовые перемещения уничтожают источники прибыли и экономические возможности, в результате чего многие семьи остаются без достаточного уровня доходов для удовлетворения своих основных потребностей и не могут обеспечить должной поддержки своим детям.

ЮНИСЕФ призывает к немедленному прекращению огня и защите детей от опасности. Это предполагает прекращение использования взрывного оружия в населенных пунктах и ??нападений на гражданскую инфраструктуру.

Также ЮНИСЕФ призывает обеспечить полный гуманитарный доступ, чтобы безопасно и быстро добраться до детей, нуждающихся в помощи.

«ЮНИСЕФ и его партнеры работают на местах в Украине и соседних странах, оказывая детям и их семьям гуманитарную помощь, в частности, поддержку в сфере защиты детей, водоснабжения и санитарии, здравоохранения, питания и образования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 300 тысяч уязвимых семей зарегистрировались для участия в программе денежной помощи ЮНИСЕФ и Министерства социальной политики.

В странах, принимающих беженцев, ЮНИСЕФ поддерживает национальные, муниципальные и местные системы, предоставляющие основные услуги и защиту, особенно для наиболее уязвимых детей.