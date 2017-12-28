Глава МВД сообщил о планах создать госсистему вертолетной службы спасения

Также планируется закончить изменения в криминальной полиции.

Глава МВД сообщил о планах создать госсистему вертолетной службы спасения
Фото: npu.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков планирует в 2018 году закончить изменения в криминальной полиции и создать новую государственную систему вертолетной службы спасения.

Об этом он рассказал еженедельнику "Зеркало недели".

"Передо мной как министром в 2018 году - много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания (это новация) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Аваков.

Что касается чуда в новом году, то глава МВД описал его так: "Включаю я телевизор, а там - президент моей страны выступает с новогодним обращением и говорит о необходимости конституционных изменений и устранения дуализма власти как основы дисфункции управления и коррупционных рисков... Очень бы хотел такого чуда".

Аваков отметил, что накануне президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в Украине в 2019 году, "окно возможностей и здравых стратегий закрывается".

Напомним, в ноябре Кабмин принял стратегию развития системы МВД до 2020 года.


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