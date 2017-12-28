МИД Украины «принял на работу» кота (ФОТО)
В Министерстве иностранных дел Украины отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.
Об этом написал в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.
"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев.
Недавно в МИД Франции взяли "на работу" двух кошек, в обязанности которых входит охота на грызунов.
В правительстве Великобритании также существует традиция трудоустройства котов. Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон поселил в офисе кота Ларри.
В апреле прошлого года МИД Великобритании принял на работу бездомного кота Палмерстоуна, а Минфин "назначил" главным мышеловом кота Глэдстоуна.
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27.12.2017 21:54