МИД Украины «принял на работу» кота (ФОТО)

В Министерстве иностранных дел Украины отныне будет жить кот по кличке Амбассадор.

Об этом написал в Twitter директор политического департамента МИД Алексей Макеев.

"Он будет представлять украинско-кошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!", - написал Макеев.

Недавно в МИД Франции взяли "на работу" двух кошек, в обязанности которых входит охота на грызунов.

В правительстве Великобритании также существует традиция трудоустройства котов. Бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон поселил в офисе кота Ларри.