Суд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры

Суд не установил нарушений действующего законодательства со стороны Матиоса.

Суд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры
Фото: LB.ua

Окружной административный суд Киева признал законным закрытие общего доступа к электронным декларациям сотрудников военной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что суд рассмотрел иск к заместителю генпрокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по предотвращению коррупции.

"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд не установил нарушений действующего законодательства со стороны Матиоса.

Напомним, Матиос постановил засекретить электронные декларации ряда сотрудников военной прокуратуры, в том числе Руслана Кравченко - прокурора по делу бывшего президента Виктора Януковича.


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