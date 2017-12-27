Суд признал законным закрытие доступа к декларациям сотрудников военной прокуратуры
Суд не установил нарушений действующего законодательства со стороны Матиоса.
Окружной административный суд Киева признал законным закрытие общего доступа к электронным декларациям сотрудников военной прокуратуры.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что суд рассмотрел иск к заместителю генпрокурора - главному военному прокурору Анатолию Матиосу и Национальному агентству по предотвращению коррупции.
"После выхода из совещательной комнаты суд принял решение - отказать истцу в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд не установил нарушений действующего законодательства со стороны Матиоса.
Напомним, Матиос постановил засекретить электронные декларации ряда сотрудников военной прокуратуры, в том числе Руслана Кравченко - прокурора по делу бывшего президента Виктора Януковича.
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