Бразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон грата

Ранее Венесуэла выслал посла Бразилии в Каракасе.

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Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо.

Об этом сообщает DW.

Во внешнеполитическом ведомстве уточняют, что этот шаг является зеркальным ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее Ассамблея постановила выслать посла Бразилии в Каракасе Вания Перейру.

"Речь идет о решении, принятым исходя из принципа взаимности", - подчеркнули в МИД Бразилии .

Венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течение определенного периода, временные рамки которого будут установлены позже.

Запрет на пребывание Перейры в Венесуэле связан со сменой власти в Бразилии . После импичмента главе государства Дилмеа Русеф в отношениях Каракаса и Бразилиа наступил период ухудшения.

Напомним, что накануне Канада объявила посла Венесуэлы персоной нон грата, что также было ответной реакцией на действия Венесуэлы.