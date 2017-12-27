Бразилия объявила венесуэльского дипломата персоной нон грата
Ранее Венесуэла выслал посла Бразилии в Каракасе.
Бразилия объявила персоной нон грата поверенного в делах Венесуэлы в Бразилиа Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо.
Об этом сообщает DW.
Во внешнеполитическом ведомстве уточняют, что этот шаг является зеркальным ответом на действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы.
Ранее Ассамблея постановила выслать посла Бразилии в Каракасе Вания Перейру.
"Речь идет о решении, принятым исходя из принципа взаимности", - подчеркнули в МИД Бразилии.
Венесуэльский дипломат должен будет покинуть территорию Бразилии в течение определенного периода, временные рамки которого будут установлены позже.
Запрет на пребывание Перейры в Венесуэле связан со сменой власти в Бразилии. После импичмента главе государства Дилмеа Русеф в отношениях Каракаса и Бразилиа наступил период ухудшения.
Напомним, что накануне Канада объявила посла Венесуэлы персоной нон грата, что также было ответной реакцией на действия Венесуэлы.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.12.2017 15:11
27.12.2017 15:11