В Раде зарегистрировали украинский вариант "закона Магнитского"

Всего в санкционном списке 54 фамилии.

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46 депутатов Верховной Рады предложили парламенту рекомендовать Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести персональные санкции против лиц, причастных к убийству роSSийского юриста и аудитора Сергея Магнитского.

Законопроект №7439 зарегистрирован 22 декабря.

Всего в санкционном списке 54 фамилии. Предлагается ввести санкции против граждан РоSSии, которые подозреваются в фальсификации уголовных дел, пытках и других преступлениях против прав человек, в первую очередь, тех, кто непосредственно причастен к убийству Магнитского.

Помимо причастных к убийству Магнитского предлагается ввести санкции, в частности, против судей Верховного Суда РоSSии и следователей Федеральной службы безопасности, причастных к делам в отношении украинцев Станислава Клыха, Николая Карпюка и Олега Сенцова.

Также в предлагаемом списке есть судьи, которые рассматривала дела против заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.

Среди инициаторов законопроекта: заместитель председателя фракции "Самопомощь" Егор Соболев, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец и от "Блока Петра Порошенко" Александр Черненко.

Магнитский был арестован роSSийскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он скончался в СИЗО "Матросская тишина". Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из роSSийского бюджета. Бизнесмен развернул международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста.

В 2012 году конгресс США принял акт, согласно которому лицам, ответственным, по мнению Вашингтона, за гибель Магнитского, запретили въезд в страну и арестовали их американские активы. Документ получил название "закон Магнитского". Впоследствии действие "закона Магнитского" распространилось на всех иностранцев, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Сейчас под санкциями по "закону Магнитского" находятся 49 человек.

Аналог "закона Магнитского" впоследствии приняли в Великобритании, Канаде, Литве, свой "список Магнитского" принял Европарламент.