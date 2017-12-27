ГПУ готовит апелляцию на приговор руководителю «титушек», причастных к убийству журналиста Веремия

Генеральная прокуратура Украины готовит апелляционную жалобу на приговор суда в отношении Юрия Крысина, которого признали причастным к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Об этом заявил прокурор ГПУ Алексей Донской, передает РБК.

По словам Донского, прокуратура расценивает приговор Крысину в виде 4 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года как несправедливый. В связи с этим, ГПУ готовит апелляционную жалобу на приговор, который, по мнению обвинения, вынесен с неверным применением закона об уголовной ответственности.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

Веремий был убит около Михайловской площади в Киеве в ночь на 19 февраля 2014 года, в разгар столкновений с «майдановцами». По версии следствия, непосредственно убийство журналиста совершил житель Горловки (Донецкая область) Джалал Алиев.

Суд по делу об убийстве Веремия проходил в закрытом режиме.