Обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана "титушек" отпустили из-под стражи

Приговор вынес судья, присудивший обвиняемому в убийстве журналиста Веремия условный срок.

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи Олега Гебана и Сергея Костенко, обвиняемых в покушении на убийство активистов Евромайдана.

Об этом сообщила адвокат евромайдановцев Виктория Дейнека.

"Изменили меру пресечения Гебану и Костенко на домашний арест, сегодня отпустили из-под стражи!" - написала она в Facebook.

Указанные "титушки" обвиняются в покушении на убийство активистов Евромайдана 18 февраля 2014 года около Михайловской площади в Киеве . Решение об их освобождении из-под ареста вынесли судьи Олег Лынник и Евгений Мартынов.

22 декабря судья Шевченковского районного суда Киева Олег Лынник приговорил к 4 годам тюрьмы условно Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время Евромайдана.

Суд установил, что 17 февраля 2014 года Крысин согласился за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. долларов собрать группу "титушек" для противодействия активистам Евромайдана. 18 февраля он и его сообщники собрались на Михайловской площади в Киеве для блокирования и избиения митингующих. Около 21:00 в этот же день они с помощью гранаты остановили автомобиль, в котором ехал Веремий, вытащили его из авто и избили битами. Один из "титушек" после этого выстрелил в журналиста. От полученных ранений Веремий умер в больнице.

Суд счел, что действия Крысина подпадают под ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Прокуратура просила назначить ему 6 лет тюрьмы.