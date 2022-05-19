Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: из-под завалов спасатели достали шесть человек — глава ОВА

РоSSияне продолжают стрелять по гражданским.

Войска РФ нанесли очередной авиаудар по Бахмуту: из-под завалов спасатели достали шесть человек — глава ОВА
© Павел Кириленко Донецкая ОВА/telegram

РоSSийские захватчики нанесли очередной авиаудар по Бахмуту. Снаряды попали в пятиэтажку, частный дом и административное здание. В частном доме спасатели достали из-под завалов шестерых человек, их состояние – удовлетворительное. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, в пятиэтажке уничтожен целый подъезд, но, по предварительной информации, пострадавших нет.

«РоSSияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются более 20 тысяч – благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которое надеется враг», - заявил Кириленко.

Глава ОВА в очередной раз призвал всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область.

«Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь», – подчеркнул Кириленко.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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