?Бывший первый зам Кличко возглавил Департамент региональной политики в Кабмине

Он ушел из мэрии Киева в начале месяца.

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Бывший первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис стал директором Департамента региональной политики в секретариате Кабинета министров.

Кроме того, он временно с 20 декабря исполняет обязанности заместителя государственного секретаря Кабмина. Об этом говорится в распоряжении правительства №948-р.

Напомним, что Плис был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года. В начале декабря он подал в отставку.

В мэрии его сменил Николай Поворозник.