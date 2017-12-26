Бывший первый зам Кличко возглавил Департамент региональной политики в Кабмине

Он ушел из мэрии Киева в начале месяца.

?Бывший первый зам Кличко возглавил Департамент региональной политики в Кабмине
Фото: предоставлено пресс-службой

Бывший первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Геннадий Плис стал директором Департамента региональной политики в секретариате Кабинета министров.

Кроме того, он временно с 20 декабря исполняет обязанности заместителя государственного секретаря Кабмина. Об этом говорится в распоряжении правительства №948-р.

Напомним, что Плис был первым заместителем главы КГГА Виталия Кличко с января 2016 года до декабря 2017 года. В начале декабря он подал в отставку.

В мэрии его сменил Николай Поворозник.


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