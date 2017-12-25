Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины

Мемуары бывшего вице-президента США вышли в декабре.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал про телефонный звонок экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

Об этом Байден написал в своих мемуарах, сообщает Громадське радіо.

"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".