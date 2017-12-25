Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины

Мемуары бывшего вице-президента США вышли в декабре.

Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины

Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал про телефонный звонок экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.

Об этом Байден написал в своих мемуарах, сообщает Громадське радіо.

"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.


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