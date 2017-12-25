Байден заявил, что уговорил Януковича бежать из Украины
Мемуары бывшего вице-президента США вышли в декабре.
Бывший вице-президент США Джозеф Байден рассказал про телефонный звонок экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал из Украины.
Об этом Байден написал в своих мемуарах, сообщает Громадське радіо.
"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уходить", - отметил Байден.
По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".
Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему ребенку, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
25.12.2017 16:59
25.12.2017 17:02