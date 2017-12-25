Украинского журналиста в РоSSии могут посадить на огромный срок
Адвокат украинского журналиста Романа Сущенка Марк Фейгин считает, что роSSийский суд приговорит его подзащитного к 20 годам лишения свободы.
Об этом сообщает «
«Следователь говорит, что он будет сидеть 20 лет», — сказал Фейгин. При этом и адвокат, и Сущенко уверены, что срок будет именно таким.
«Да, уже говорят, что ему грозит 20 лет. По 276-й статье. И, зная роSSийский суд, ни я, ни Роман не имеем никаких иллюзий. Роман знает точно, что его осудят», — объяснил адвокат.
Напомним, Сущенко был задержан в Москве в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже. Позже адвокат Марк Фейгин высказал предположение, что журналиста могли арестовать с целью потенциального обмена на кого-то из задержанных в Украине россиян.
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Политика
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