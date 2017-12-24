В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих

В Турции по делу о госперевороте уволили еще почти 3 тысячи госслужащих

В Турции произошли новые массовые увольнения в соответствии с новым правительственным постановлением, принятым в рамках чрезвычайного положения.

Как сообщает Hurriyet, документ был опубликован сегодня.

Таким образом, из турецких вооруженных сил были уволены 637 человек, в том числе из сухопутных войск - 155, из ВМС - 155, из ВВС - 327.

Кроме того, увольнение коснулись работников жандармерии, полиции, береговой охраны и других госорганов. Всего под увольнение попали 2756 человек. В то же время, новое постановление восстановило в правах 115 ранее уволенных лиц.

Напомним, после провальной попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года в стране было объявлено чрезвычайное положение, которое продолжается до сих пор. Во время действия режима чрезвычайного положения арестовано почти 50 тысяч человек, подозреваемых в связях с движением Гюлена. Более 150 тысяч уволены с государственной службы или лишены воинских званий.

Критики режима Реджепа Тайипа Эрдогана неоднократно заявляли, что правительство только прикрывается поиском террористов, а на самом деле ведет расправу с оппозицией. Турция подчеркивает, что масштабы чисток оправданы угрозами, возникающими перед государством. 




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