Журналистку NewsOne уволили за троллинг Порошенко в прямом эфире
Журналистка телеканала NewsOne Надежда Сасс была уволена после того, как в прямом эфире «потроллила» президента Украины Петра Порошенко.
Об этом она написала своей странице в Facebook.
«Дорогие друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень искренней эскапады в адрес нашего Президента и его «добра» (кто забыл о чем речь,
По ее словам, ситуация развивалась таким образом: «Вчера после обеда (за день до своего очередного эфира) узнала от владельца канала Евгения Мураева и главного редактора Роксоланы Завинской, что канал прекращает со мной сотрудничество. Официальная версия: за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире. Что это означает, думаю, все понимают сами».
«Как писал мой любимый Роберт Рождественский: «…Стыдно защитить слабого. Мнение иметь совестно. Стыдно не хвалить тщеславного. Неудобно с подлецом ссориться…Нет, вы не боитесь, вы — стесняетесь. Вам ведь не страшно. Вам — стыдно…», — резюмировала Надежда Сасс.
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