Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства.

Она опубликовала открытое письмо, сообщает ВВС .

"Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, но через злоупотребление законодательными институтами", - написала в письме Герсдорф.

По ее словам, польская власть "ходит по краю пропасти, в которую может упасть вся нация".