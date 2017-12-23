Глава Верховного суда Польши обвинила власть в " перевороте" против судопроизводства

Глава Верховного суда Польши обвинила власть в

Глава Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф обвинила власть в "осуществлении переворота" против судопроизводства.

Она опубликовала открытое письмо, сообщает ВВС.

"Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, но через злоупотребление законодательными институтами", - написала в письме Герсдорф.

По ее словам, польская власть "ходит по краю пропасти, в которую может упасть вся нация".

Как отмечает агентство, ЕС недавно запустил механизм санкций в отношении Польши из-за судебной реформы.




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