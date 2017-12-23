Перестрелку в Одессе устроили представители «Самообороны» и экс-айдаровцы - СМИ

Перестрелку в Одессе в пятницу, из-за которой полиция ввела оперативный план "Гром", устроили активисты одной из местных "Самооборон" и экс-айдаровцы.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В сообщении говорится, что айдаровцы прибыли на место событий то ли для участия в какой-то массовой акции, то ли для ее срыва.

«По одной из версий, речь идет о "прокурорском Майдане", по другой - все дело в воскресных выборах в объединенных территориальных громадах. Самооборона" решила им помешать, из-за чего и возник конфликт. Самообороновцы давно искали этих айдаровцев, и они их нашли на Головатого, где бойцы снимали квартиру. Самообороновцев было больше. Айдаровцы отстреливались, ушли в автосалон, где забаррикадировались. Тогда самообороновцы вызвали полицию, сообщив о якобы имевшем место захвате заложников. Полицейский спецназ взял штурмом автосалон, задержал одного активиста. Второму удалось скрыться. Его повязали позже на квартире", - говорит собеседник издания.

Позже, по словам источника, айдаровцев отпустили.

Заместитель сотника "Самообороны Майдана" в Одессе Максим Ищук говорит, что члены организации принимали участия в событиях, но отрицает, что произошел конфликт между самообороновцами и бывшими бойцами "Айдара".

"Было разбойное нападение со стороны бывших добровольцев батальона "Айдар" на квартиру главы ячейки Военно-патриотического клуба "Айдар". Действительно, там были члены "Самообороны" в качестве людей, который пытались предотвратить преступление, но это было случайное совпадение", - сказал он.

Ищук утверждает, что "Самооборона" как организация прибыла на место для помощи правоохранительным органам.

"Автосалон не захватывали. Туда забежал один из нападавших, пытаясь скрыться от правоохранителей. Там его и задержали. Стрельбу начали нападавшие", - сказал он.

Как известно, 22 декабря из-за стрельбы в Суворовском районе Одессы полиция ввела оперативный план "Гром". Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.