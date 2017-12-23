Горбатюк считает, что Луценко ставит палки в колеса НАБУ
Отбор агентов Национального антикоррупционного бюро Украины на открытом конкурсе – нонсенс, считает директор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.
Об этом он сказал в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман на канале
«Должен быть тайный отбор, где должны изучаться профессиональные качества, умение выполнять те задания, которые перед ними будут стоять. Но ответственность за это должна быть у руководства, потому что у нас есть мания конкурсов: мы думаем, что если мы выберем кого-то на конкурсе, то система сразу изменится. Нет. Действенность правоохранительной системы определяется не конкурсами, не ошибками или нарушениями, а реакцией на них», – сказал он.
На вопрос: «Что вы подумали, когда услышали заявление генпрокурора Юрия Луценко об открытом конкурсе для агентов НАБУ?» – Горбатюк ответил: «Я подумал, что это – очередной шаг для того, чтобы ставить палки в колеса».
«НАБУ дает результат, которого раньше не было. Возможно, не всеобъемлющий, но такого, чтобы действующие высшие чиновники привлекались к ответственности, раньше не было. И поэтому, по моему мнению, НАБУ не устраивает высших чиновников; поэтому есть системное противодействие бюро и попытки его дискредитировать», – заявил он.
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