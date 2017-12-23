Горбатюк считает, что Луценко ставит палки в колеса НАБУ

Отбор агентов Национального антикоррупционного бюро Украины на открытом конкурсе – нонсенс, считает директор департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Об этом он сказал в эфире программы «БАЦМАН» главного редактора издания «ГОРДОН» Алеси Бацман на канале «112 Украина» .

«Должен быть тайный отбор, где должны изучаться профессиональные качества, умение выполнять те задания, которые перед ними будут стоять. Но ответственность за это должна быть у руководства, потому что у нас есть мания конкурсов: мы думаем, что если мы выберем кого-то на конкурсе, то система сразу изменится. Нет. Действенность правоохранительной системы определяется не конкурсами, не ошибками или нарушениями, а реакцией на них», – сказал он.

На вопрос: «Что вы подумали, когда услышали заявление генпрокурора Юрия Луценко об открытом конкурсе для агентов НАБУ?» – Горбатюк ответил: «Я подумал, что это – очередной шаг для того, чтобы ставить палки в колеса».

«НАБУ дает результат, которого раньше не было. Возможно, не всеобъемлющий, но такого, чтобы действующие высшие чиновники привлекались к ответственности, раньше не было. И поэтому, по моему мнению, НАБУ не устраивает высших чиновников; поэтому есть системное противодействие бюро и попытки его дискредитировать», – заявил он.