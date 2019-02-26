Google: Lighthouse измеряет, как быстро загружается сайт для реальных пользователей
На днях сотрудник Google Джон Мюллер
Вопрос к Мюллеру звучал так:
«У нас хороший показатель First Meaningful Content – 2 сек, но Time to Interactive составляет 12-15 секунд, из-за большого количества скриптов. Согласно Lighthouse, даже несмотря на это, для пользователей сайт загружается очень быстро. Мы готовимся запустить новый сайт и нам интересно, является ли критическим решение этой ситуации перед запуском, или это может подождать несколько месяцев?».
В ответ Мюллер объяснил, что метрики Lighthouse показывают, насколько быстрым выглядит сайт для людей, а вместо того, чтобы определить, как Google будет оценивать скорость сайта, лучше собрать обратную связь от пользователей ресурса. Если они считают, что сайт загружается достаточно быстро, тогда он, скорее всего, в довольно неплохом состоянии – с точки зрения скорости.
Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно начиная с отметки 11:03 на видео ниже:
Напомним, что в конце января сотрудник Google создал игру, основанную на данных Lighthouse. А позже стало известно, что Google работает над новой функцией для Lighthouse – Platform Packs. Это обновление позволит получать рекомендации с учётом конкретной CMS.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
26.02.2019 06:25