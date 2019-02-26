Google: Lighthouse измеряет, как быстро загружается сайт для реальных пользователей

На днях сотрудник Google Джон Мюллер поделился деталями работы инструмента для оптимизации сайтов Lighthouse. По его словам, он показывает, насколько быстро загружается сайт для реальных пользователей, а не алгоритмов.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«У нас хороший показатель First Meaningful Content – 2 сек, но Time to Interactive составляет 12-15 секунд, из-за большого количества скриптов. Согласно Lighthouse, даже несмотря на это, для пользователей сайт загружается очень быстро. Мы готовимся запустить новый сайт и нам интересно, является ли критическим решение этой ситуации перед запуском, или это может подождать несколько месяцев?».

В ответ Мюллер объяснил, что метрики Lighthouse показывают, насколько быстрым выглядит сайт для людей, а вместо того, чтобы определить, как Google будет оценивать скорость сайта, лучше собрать обратную связь от пользователей ресурса. Если они считают, что сайт загружается достаточно быстро, тогда он, скорее всего, в довольно неплохом состоянии – с точки зрения скорости.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него, можно начиная с отметки 11:03 на видео ниже: