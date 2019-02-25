Владельцы бизнеса игнорируют 90% вопросов, поступающих через поиск Google

Пользователи сервиса Google Мой бизнес оставляют без ответа 91% вопросов, задаваемых через панель компании в результатах поиска Google . Об этом свидетельствуют данные ThriveHiv, полученные путём анализа 43 000 профилей GMB.

Исследование показало, что функция вопросов и ответов практически не используется компаниями.

Что касается отвеченных вопросов, то эти ответы в большинстве случаев были предоставлены участниками программы «Местные эксперты», а не самой компанией. По 82,6% всех отвеченных вопросов на участников этой программы приходился минимум один ответ.

При этом большинство потребителей хочет быстрых ответов. Опрошенные ThriveHiv пользователи заявили, что они ожидают получить отклик на важные отзывы в течении максимум 24 часов.

Исследователи также выявили распространённые вопросы, интересующие пользователей по разным бизнес-категориям. Многие из этих вопросов касались наличия парковки, доставки, а также возможности приобретения подарочных сертификатов. Таким образом, раздел вопросов и ответов на панели компании в Google – это важный источник информации о том, какие данные должны присутствовать в её профиле и на сайте, который нельзя игнорировать.

Авторы отчёта также предупреждают, что местные эксперты могут давать неточные или и вовсе неправильные ответы, поэтому владельцам бизнеса и их представителям очень важно самим включаться в этот процесс.