Google запустил три нововведения для товарных сайтов

Google объявил о запуске трёх нововведений для товарных сайтов. В их числе – новый отчёт по разметке товаров в Search Console и новые функции в Merchant Center и Manufacturer Center.

Отчёт по разметке товаров

Новый отчёт под названием «Товары» (Products) был добавлен в раздел «Улучшения» на Панели мониторинга в Search Console.

Здесь вебмастера будут видеть текущие ошибки, связанные с этим типом разметки на сайте. После устранения неполадок они смогут использовать этот отчёт для отправки запроса на повторное сканирование страниц.

Merchant Center

Теперь товарные фиды, загруженные в Google Merchant Center, смогут отображаться в основном поиске Google и Google Картинках.

Информация о товаре будет ранжироваться на основании релевантности запросу пользователя. При этом для того, чтобы она начала появляться в результатах поиска, никакой оплаты вносить не нужно.

На данный момент эта функциональность запускается в США. Позже она также будет расширена на другие страны мира.

Manufacturer Center

Этот сервис теперь поддерживает добавление описаний и rich-контента (изображений и видео), которые могут отображаться на панели выдачи Сети знаний для товара в результатах поиска.

Напомним, что в январе Google обновил свой сервис для крупных производителей и брендов Manufacturer Center, добавив ряд новых функций. А ранее в этом в коде Search Console было замечено несколько новых отчётов и других новшеств.


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