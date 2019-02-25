Google запустил три нововведения для товарных сайтов

Google объявил о запуске трёх нововведений для товарных сайтов. В их числе – новый отчёт по разметке товаров в Search Console и новые функции в Merchant Center и Manufacturer Center.

Отчёт по разметке товаров

Новый отчёт под названием «Товары» (Products) был добавлен в раздел «Улучшения» на Панели мониторинга в Search Console.

Здесь вебмастера будут видеть текущие ошибки, связанные с этим типом разметки на сайте. После устранения неполадок они смогут использовать этот отчёт для отправки запроса на повторное сканирование страниц.

Merchant Center

Теперь товарные фиды, загруженные в Google Merchant Center, смогут отображаться в основном поиске Google и Google Картинках.

Информация о товаре будет ранжироваться на основании релевантности запросу пользователя. При этом для того, чтобы она начала появляться в результатах поиска, никакой оплаты вносить не нужно.

На данный момент эта функциональность запускается в США . Позже она также будет расширена на другие страны мира.

Manufacturer Center

Этот сервис теперь поддерживает добавление описаний и rich-контента (изображений и видео), которые могут отображаться на панели выдачи Сети знаний для товара в результатах поиска.