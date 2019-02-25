Google запустил три нововведения для товарных сайтов
Google
Отчёт по разметке товаров
Новый отчёт под названием «Товары» (Products) был добавлен в раздел «Улучшения» на Панели мониторинга в Search Console.
Здесь вебмастера будут видеть текущие ошибки, связанные с этим типом разметки на сайте. После устранения неполадок они смогут использовать этот отчёт для отправки запроса на повторное сканирование страниц.
Merchant Center
Теперь товарные фиды, загруженные в Google Merchant Center, смогут отображаться в основном поиске Google и Google Картинках.
Информация о товаре будет ранжироваться на основании релевантности запросу пользователя. При этом для того, чтобы она начала появляться в результатах поиска, никакой оплаты вносить не нужно.
На данный момент эта функциональность запускается в США. Позже она также будет расширена на другие страны мира.
Manufacturer Center
Этот сервис теперь поддерживает добавление описаний и rich-контента (изображений и видео), которые могут отображаться на панели выдачи Сети знаний для товара в результатах поиска.
Напомним, что в январе Google обновил свой сервис для крупных производителей и брендов Manufacturer Center, добавив ряд новых функций. А ранее в этом в коде Search Console было замечено несколько новых отчётов и других новшеств.
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